Власть 23 августа 2023, 01:27 Путин встретился с врио главой ЛНР Леонидом Пасечником

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Российский президент Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Переговоры начались ночью, до этого глава государства был на заседании Совета по нацпроектам, сообщила пресс-служба Кремля.

Пасечник сообщил лидеру РФ о формировании органов власти в ЛНР. Еще в разговоре с Путиным врио главы республики отметил, что ситуация в ЛНР напряженная, но все равно стабильная и без обострений. По его словам, в основном тревога в новом регионе исходит из-за близости линии боевого соприкосновения.

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Как отметил в беседе Путин, украинское командование толкает своих военных под российскую артиллерию и на минные поля, словно эти бойцы не их граждане. Президент удивился безжалостности руководства киевского режима.

Помимо этого Пасечник доложил главе государства о проработке мер безопасности в республике во время выборов.