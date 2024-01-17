Власть 17 января 2024, 21:49 Путин встретился с волонтерами в своем предвыборном штабе в Москве РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин впервые посетил свой предвыборный штаб в Гостином дворе в Москве, где встретился с волонтерами и пообщался с сопредседателями штаба. Об этом сообщило РИА «Новости».

Путина встретили актер Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главный врач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко. Они являются сопредседателями его избирательного штаба, который начал работать 21 декабря 2023 года.

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«С 23 декабря начали сбор подписей и за 26 дней собрали два миллиона 500 тысяч, даже больше», — рассказал Машков.

Он также добавил, что планирует сдать все документы на регистрацию в ЦИК уже на следующей неделе.

По словам Лысенко, штаб пользуется популярностью. Люди приходят со словами поддержки и предложениями, которые достаточно интересны, поэтому их стоило бы собрать и позже рассмотреть.

Путин поблагодарил руководство и сотрудников своего штаба за работу, особенно на «сложных территориях», что потребовало от них не только личного времени, но и мужества.

Он баллотируется в качестве самовыдвиженца. Ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей, причем на каждый российский субъект должно приходиться не менее 7,5 тысячи подписей жителей, проживающих на его территории.

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта, досрочный период — с 25 февраля по 14 марта.

Ранее Путин заявил, что предвыборная кампания стала уникальной возможностью получить обратную связь от жителей страны.