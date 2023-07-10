Важное 10 июля 2023, 13:18 Путин встретился с Пригожиным после попытки мятежа — Песков Президент Путин встретился с бойцами и главой «Вагнера» Пригожиным после попытки мятежа РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин встретился с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и командирами отрядов через пять дней после попытки вооруженного мятежа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, во встрече приняли участие 35 человек, сообщил РБК.

Песков рассказал, что встреча состоялась 29 июня — президент пригласил на нее 35 человек, включая руководство ЧВК и ее основателя Евгения Пригожина. Дмитрий Песков отметил, что ему неизвестны подробности беседы, однако Владимир Путин дал оценку действий компании на фронте, а также высказался о событиях 24 июня.

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«Командиры изложили свою версию, акцентировали, что они убежденные сторонники главнокомандующего и что готовы дальше продолжать работу», — отметил Песков.

Ранее Песков заявлял, что Кремль не отслеживает передвижения Евгения Пригожина. Пресс-секретарь президента объяснил, что для этого нет ни желания, ни возможности.