Власть 26 июля 2023, 16:49 Путин встретился с премьером Эфиопии в Петербурге Президент Путин в Петербурге начал переговоры с премьером Эфиопии Абием Ахмедом РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге стартовали российско-эфиопские переговоры, сообщили в пресс-службе Кремля. Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром африканского государства Абием Ахмедом.

Путин поприветствовал членов эфиопской делегации и всех присутствовавших на встрече. Президент подчеркнул, что Россия высоко ценит многолетние дружеские связи с африканской страной. Эти отношения основаны на принципах взаимоуважения и учета интересов друг друга, отметил глава государства.

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«Для России Эфиопия была первой страной на африканском континенте, с которой Россия заключила дипломатические отношения, и это было 125 лет назад. Недавно мы отметили эту дату», — заявил Владимир Путин.

Нынешнюю встречу он назвал хорошей возможностью для обсуждения вопросов двусторонней и международной повестки. Путин поблагодарил Ахмеда за то, что эфиопские власти приняли приглашение и смогли принять участие во втором саммите «Россия — Африка».

Во время мероприятия глава государства встретится с каждым лидером африканских стран, заявил помощник президента Юрий Ушаков. В саммите примут участие минимум 49 государств.