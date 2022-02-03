Путин встретился с Кадыровым в Москве

Президент России Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Москве. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

В сообщении указано, что Кадыров доложил президенту о социально-экономической ситуации в республике. На встрече глава Чечни отметил, что, благодаря эффективным мерам, которые принимаются под руководством российского лидера, региону удается сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии, добавлено в сообщении.

Кадыров отметил, что по основным экономическим показателям наблюдается устойчивый рост — увеличились выпуск продукции сельского хозяйства, объем отгруженных товаров и промышленное производство. Кроме того, вырос объем инвестиций в основной капитал. В прошлом году реализовали 247 инвестпроектов на 34 миллиарда рублей.

«На стадии реализации 618 проектов почти на 121 миллиард рублей с созданием 11 тысяч рабочих мест», — привела пресс-служба слова Кадырова.

Глава Чечни также рассказал президенту о сокращении до 8% безработицы в регионе, уровень дотационности бюджета республики с 2014 года снизился более чем на 27%.

«В республике успешно реализуются нацпроекты, регион в числе лидеров по достижению целевых показателей», — привела слова Кадырова пресс-служба главы Чечни.

В сообщении также указывается, что программа пятилетки переселения из аварийного жилья завершена досрочно. Введено свыше миллиона квадратных метров жилья, план перевыполнен на 33%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сказал, что Рамзан Кадыров может, как и любой другой россиянин, претендовать на пост главы государства. Сам Кадыров сообщил, что не хочет быть на федеральных постах, там он себя не видит. Он подчеркнул, что его место — в Чечне.