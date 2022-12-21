21 декабря 2022, 22:00
Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым
Президент Путин провел встречу с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым в Кремле
Российский лидер Владимир Путин провел встречу с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Об этом сообщило РИА «Новости».
Встреча прошла 21 декабря в Кремле. Глава государства попросил Мезенцева рассказать о реализации намеченных планов.
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«Чем помочь в реализации тех серьезных и интересных важных задач, которые стоят перед вами в рамках сегодняшней работы?» — спросил Путин.
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Он подчеркнул, что Мезенцев работает в интересное время для развития Союзного государства и решает задачи в интересах как россиян, так и белоруссов.
Президент 19 декабря встретился с коллегой Александром Лукашенко в Минске. Они общались более двух с половиной часов. Лидеры двух государств обсудили энергетические и экономические вопросы, затронули тему безопасности. Российский лидер назвал экономику приоритетом в развитии РФ и Белоруссии. Путин сообщил о планах сотрудничества в атомной и космической отраслях.
Белорусский политолог Евгений Прейгерман в беседе с «360» заявил, что Россия и Белоруссия нужны друг другу в сложившихся условиях.
Владимир Путин
Союзное государство
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