Власть 09 августа 2023, 17:26 Путин встретился с главой Тверской области Путин провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей и заслушал его доклад Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Игорь Руденя информировал президента о социально-экономическом развитии области, в том числе о ходе строительства приоритетных объектов», — указали в пресс-службе.

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Глава государства заслушал доклад губернатора по поручениям. Одной из тем стала поддержка участников спецоперации, сообщил RT. Руденя отметил, что Тверская область завершила все выплаты по мобилизованным из региона.

Путин также попросил губернатора доложить ему о динамике валового регионального продукта. Собеседник президента сообщил, что в этом году Тверская область планирует подойти к отметке 660 миллиардов рублей. Глава государства назвал такие показатели очень хорошими.

Президент также поинтересовался ситуацией с социальными вопросами и здравоохранением в регионе. Руденя заявил, что до конца года в области сдадут четыре новых высокотехнологичных детских поликлиники. Кроме того, в Бежецке строят центральную районную больницу, отметил губернатор.