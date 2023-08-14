14 августа 2023, 15:35
Путин встретился с главой Росатома Лихачевым
Путин выслушал доклад главы Росатома Лихачева
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Росатома Алексеем Лихачевым. Об этом сообщили на сайте Кремля.
В начале беседы президент поинтересовался у Лихачева о результатах госкорпорации. В ответ на это глава Росатома рассказал об успехах компании. По его словам, несмотря на внешнее давление, первое полугодие прошло уверенно, все позитивные тенденции сохранились.
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«Гособоронзаказ будет выполнен на 100%, все федеральные проекты также выполняются в срок», — заверил Лихачев.
Росатом вышел на второе место в мире по запасам урана. Это стало возможным, благодаря покупке месторождения Буденновское в Казахстане.
Президент России Владимир Путин также поддержал идею Росатома создать кластер международного ядерного образования на базе Московского инженерно-физического института (МИФИ).
Кремль
Владимир Путин
Росатом
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