Власть 20 марта 2024, 13:04 Путин встретился с доверенными лицами в Большом Кремлевском дворце РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин встретился с доверенными лицами в Большом Кремлевском дворце. Кадры с места событий появились в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Переизбранный глава государства поблагодарил россиян за доверие к нему и его команде.

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«Все мы должны еще раз выразить благодарность избирателям, гражданам России за то доверие, которое они нам оказали. Именно нам, всем вместе, потому что и я, и вы излагали нашу общую программу развития страны», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что жители, естественно, «ждут отдачи», то есть реализации обещаний и планов.

Накануне, 19 марта, президент встретился в Кремле с лидерами парламентских фракций, а также выступил на заседании коллегии ФСБ.

Владимир Путин безоговорочно победил на президентских выборах, набрав 87,28% голосов. Более 70% россиян, опрошенных сотрудниками ВЦИОМ, признались, что доверяют результатам голосования.