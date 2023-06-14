Власть 14 июня 2023, 00:35 Путин вспомнил слова Собчака, комментируя желание Украины вступить в НАТО Путин: если Украина хочет вступить в НАТО, то пусть «уходит, с чем пришла» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин прокомментировал желание Украины вступить в НАТО, вспомнив слова экс-губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака во время встречи с военными корреспондентами в Кремле. Хотите уйти — уходите, но только с тем, с чем пришли, сказал глава государства.

«Собчак правильно в свое время говорил (он был умный человек): „Вы хотите уходить — уходите, но уходите, с чем пришли“», — сказал Путин.

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Ранее заместитель генерального секретаря блока Мирча Джоанэ заявил, что сегодня нет консенсуса по вопросу вступления Украины в альянс. Пока идет настолько большой и сложный военный конфликт, Киеву рано думать о НАТО, сказал он.

На встрече с военкорами российский лидер также озвучил потери, которые понесли ВСУ во время первых дней контрнаступления. По его словам, они катастрофические. В частности, украинская армия уже лишалась 160 танков и около 30% поставленной из-за границы техники. Россия при этом потеряла 54 танка, отражая наступательные действия противника. Часть из них еще можно отремонтировать и восстановить.