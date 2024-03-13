Власть 13 марта 2024, 11:22 Путин вспомнил разговор с Ельциным о выборах президента Путин: когда Ельцин предложил участвовать в выборах, я сказал, что не готов РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин рассказал о разговоре с бывшим главой государства Борисом Ельциным, когда он предложил ему занять пост. Слова Путина привело РИА «Новости».

Президент отметил, что был не готов выдвигать свою кандидатуру на выборы. Он подчеркнул, что ответил бы точно также, если бы смог вернуться в это время.

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«Вопрос задали в то время, в том экономическом и историческом контексте положения страны. Все это меня побудило сказать: „Я не готов“», — объяснил Путин.

Президент также добавил, что ответил так на вопрос Ельцина из-за масштаба задач на посту первого лица, а не из-за страха перед чем-либо.

Борис Ельцин объявил об уходе с поста президента России 31 декабря 1999 года. Он назначил исполняющим обязанности главы государства Владимира Путина, который на тот момент занимал должность директора ФСБ.

Ранее Путин пообещал, что Россия не свернет со своего стратегического пути.