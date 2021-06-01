Путин вспомнил о тяжелой работе матери ради его счастливого детства

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его матери приходилось работать няней в больнице и ночным сторожем, чтобы иметь возможность ухаживать за ним. Об этом написала «Газета.ru».

Путин поделился воспоминаниями о том, как его маме приходилось работать, во время общения с многодетной семьей Каньшиных из Благовещенска, награжденной орденом «Родительская слава». Российский лидер предположил, что Ольга Каньшина работает уборщицей, чтобы «высвобождать время» и «ухаживать за детишками».

«У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой, нянечкой в больницах работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть», — сказал глава государства.

Путин добавил, что воспитание детей всегда требует серьезных усилий, немало времени и большой душевной отдачи и тепла. Но когда в семье много детей, это большой праздник, сказал он.

А многодетная семья из Волгоградской области в ходе общения с президентом пригласила его на рыбалку и пообещала накормить ухой.

Путин также поздравил россиян с Международным днем защиты детей, сообщало РИА ФАН.