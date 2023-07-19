Власть 19 июля 2023, 20:10 Путин вспомнил о ссорах с главой Минтранса из-за западных самолетов Президент Путин упрекнул главу Минтранса за доверие к западным авиастроителям в прошлом

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства выразил надежду на рост производства отечественных гражданских самолетов. Глава государства также напомнил министру транспорта Виталию Савельеву об излишнем доверим к западным авиастроителям в прежние годы.

«Помните, когда вы были руководителем „Аэрофлота“, я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов. Мы с вами даже ругались на этот счет», — сказал он.

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Путин вспомнил, как Савельев убеждал его в том, что западные партнеры «надежные и хорошие».

Глава государства пояснил, что сейчас отечественные производители авиационной техники не могут в одночасье расширить производственные возможности, для этого нужно определенное время. Также Путин выразил надежду, что задачу с производством отечественной авиационной техники решат, что обеспечит потребности в перевозках.