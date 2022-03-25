Путин вспомнил о гитлеровской Германии в связи с атакой на русскую культуру

Президент РФ Владимир Путин сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии. Он отметил, что на Западе прогрессирует дискриминация всего русского, запрещаются русские книги.

На Западе процветают «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны, процитировал Путина ТАСС.

Президент добавил, что российская культура всегда обращена к человеку. Ее произведения «учат думать и принимать близко к сердцу». Он выразил надежду на то, что Россия пробьет себе дорогу в мире именно через культуру.

Путин назвал неоценимым вклад российской культуры в развитие мировой цивилизации.

«На протяжении веков отечественные мастера литературы, музыки, изобразительного искусства дарили человечеству <…> идеалы и смыслы, которые становились нравственными, духовными ориентирами для миллионов людей, для целых поколений», — рассказал президент.

Ранее российский постпред при ЮНЕСКО Александр Кузнецов заявил, что организация восемь лет не замечала гонения на русский язык и культуру на Украине.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о предоставлении политического убежища людям, которые подвергаются притеснениям за русский язык или культуру в своей стране.