Власть 10 февраля 2023, 11:13 Путин вспомнил, как борт № 1 посадили из-за попавшей в двигатель птицы Президент Путин вспомнил, как борт № 1 посадили из-за попавшей в двигатель птицы Пресс-служба Кремля

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Российский президент Владимир Путин рассказал о случае, когда в его самолет попала птица. Об этом он вспомнил на встрече с представителями авиационной отрасли. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

«Я помню, неоднократно у меня было, на самолете это было: самолет с двумя двигателями, попала птица, и один двигатель заглох. У командира (воздушного судна. — прим. ред.) спрашиваю: „Что делать?“ Он говорит: „Ну мы дотянем“. Я говорю: „А может, лучше развернуться и сесть?“ В конце концов на промежуточный аэродром сели», — заявил он.

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Глава государства подчеркнул, что всегда необходимо делать выбор в пользу безопасности. Путин также упомянул о ситуации с вертолетом. Однажды ему нужно было срочно прибыть в одно место. Он предложил пилоту садиться, но тот напомнил, что сам принимает решение. В итоге командир судна отказался выполнять требование Путина.

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Российский лидер подчеркнул, что счел такой поступок правильным. Путин напомнил, что на пилотах всегда лежит большая ответственность, в их руках жизнь многих людей, а не только своя.