21 ноября 2023, 12:28
Путин вручит президенту Таджикистана орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
Песков: Рахмон получит от Путина орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
Президент России Владимир Путин вручит орден «За заслуги перед Отечеством» III степени таджикскому коллеге Эмомали Рахмону во время его визита в Москву. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.
Пресс-секретарь Путина отметил, что 21 ноября глава государства побеседует с Рахмоном в узком составе. Затем состоятся российско-таджикистанские переговоры в формате рабочего завтрака.
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«[Также] президент Путин наградит президента Рахмона орденом „За заслуги перед Отечеством“ III степени», — сказал Песков.
Президента Таджикистана наградили этим орденом в октябре 2022 года, накануне его 70-летия.
Рахмон прилетел в Россию в сопровождении нескольких высокопоставленных чиновников Таджикистана. Пресс-служба Кремля сообщила, что во время переговоров Путин обсудит с главой республики вопросы взаимовыгодного сотрудничества двух стран в торгово-экономической и гуманитарной областях. По итогам встречи президенты утвердят ряд значимых двусторонних документов.
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