Власть 21 ноября 2023, 12:28 Путин вручит президенту Таджикистана орден «За заслуги перед Отечеством» III степени Песков: Рахмон получит от Путина орден «За заслуги перед Отечеством» III степени РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин вручит орден «За заслуги перед Отечеством» III степени таджикскому коллеге Эмомали Рахмону во время его визита в Москву. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

Пресс-секретарь Путина отметил, что 21 ноября глава государства побеседует с Рахмоном в узком составе. Затем состоятся российско-таджикистанские переговоры в формате рабочего завтрака.

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«[Также] президент Путин наградит президента Рахмона орденом „За заслуги перед Отечеством“ III степени», — сказал Песков.

Президента Таджикистана наградили этим орденом в октябре 2022 года, накануне его 70-летия.

Рахмон прилетел в Россию в сопровождении нескольких высокопоставленных чиновников Таджикистана. Пресс-служба Кремля сообщила, что во время переговоров Путин обсудит с главой республики вопросы взаимовыгодного сотрудничества двух стран в торгово-экономической и гуманитарной областях. По итогам встречи президенты утвердят ряд значимых двусторонних документов.