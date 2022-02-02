Путин вручил высшие государственные награды 20 выдающимся деятелям России

Торжественная церемония вручения высших государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля. Президент России Владимир Путин встретился с 20 выдающимися деятелями России.

В своем обращении российский лидер заявил, что их работа — это значительный вклад в развитие будущего страны, а их достижения — это пример преданности и долга.

«Это особенно значимо сейчас, когда Россия и весь мир проходят через испытания пандемии коронавирусной инфекции», — процитировал Путина сайт Кремля.

Звезду Героя России президент вручил летчику-испытателю Евгению Крутову. В 2018 году вместе со вторым пилотом он увел загоревшийся перехватчик МиГ-29 от жилых домов в Московской области.

Президент отметил, что очень рад присвоить почетное звание Героя труда России академику Евгению Велихову. Долгое время он возглавлял Курчатовский институт.

«Сегодня у Евгения Павловича день рождения — 87 лет. От всей души поздравляю Вас и желаю Вам всего самого хорошего. И от души, конечно, поздравляю Вас с государственной наградой», — отметил Путин.

Звания Героя труда России президент также присвоил руководителю Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивану Дедову, директору научно-творческого учреждения «Кубанский казачий хор» Виктору Захарченко, главному врачу Городской клинической больницы № 52 Марьяне Лысенко, председателю правления компании «Газпром» Алексею Миллеру, управляющему директору двигателестроительной компании «ОДК-Сатурн» Виктору Полякову.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получили генеральный директор «Общественного телевидения России» Виталий Игнатенко, Герой Советского Союза и бывший министр юстиции Борис Кравцов, депутат Госдуму Владимир Ресин, президент «Татнефти» Николай Токарев.

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени президент России вручил генеральному директору Государственного Кремлевского дворца Петру Шаболтаю. Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получила советник генерального директора общества «Новая Заря» Антонина Витковская.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион стал обладателем ордена Александра Невского. Орден Мужества Путин вручил главе Российского института стратегических исследований Михаилу Фрадкову.

Ордена имени Пирогова получили генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Карпин и глава ФМБА Вероника Скворцова.

Директор Научно-исследовательского института глазных болезней Юсеф Юсеф стал обладателем ордена Дружбы. Почетное звание работника физической культуры удостоился президент Региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин.