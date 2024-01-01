Власть 01 января 2024, 19:40 Путин вручил участникам спецоперации памятные значки Путин сделал памятные подарки участникам СВО на встрече в Ново-Огареве РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин лично подарил бойцам спецоперации наградное оружие и значки со штандартом главы государства. Это произошло после встречи в Ново-Огареве. Кадры с места опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Уважаемые товарищи, в знак ваших боевых заслуг вы награждаетесь личным табельным именным оружием. Поздравляю вас! И на память о нашей встрече будут у каждого из вас небольшие значки — это копии президентского штандарта!» — сказал глава государства.

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Также президент рассказал о подаренных значках, отметив, что придумал их сам. В ходе вручения Путин попросил присутствующих военнослужащих передать пожелания с Новым годом всем боевым товарищам на местах несения службы. На встрече с российским лидером побывали представители разных видов вооруженных сил с разных участков боевого соприкосновения.

Сегодняшнюю встречу в Ново-Огареве президент назвал «бытовой и дружеской». В первый день 2024 года Владимир Путин также посетил военный госпиталь имени Вишневского.