Путин вручил орден Дружбы обвиненному в шпионаже гражданину Болгарии

Болгария объяснила причину конфликта с дипломатами из России Подробнее

Награждение прошло во время приема в Большом Кремлевском дворце по случаю Дня народного единства. Такой же орден глава государства вручил еще десятку иностранцев.

Болгарская неправительственная организация «Русофилы» выступает за более тесное сотрудничество с Москвой.

В сентябре 2019 года Генпрокуратура Болгарии обвинила Малинова в шпионаже в пользу России. По данным ведомства, активист сотрудничал с двумя российскими организациями, передавая им секретные сведения. Одну из этих организаций — «Двуглавый орел» — возглавляет известный российский бизнесмен Константин Малофеев.

Болгария отказала в выдаче визы российскому дипломату Подробнее

В конце октября болгарская прокуратура заподозрила в шпионаже первого секретаря посольства России. Дипломата объявили персоной нон грата. Также республика отказала в визе российскому военному атташе, которого предлагали в Москве.

Малинова суд отпустил под залог. По данным «Радио Свобода», ему разрешили покинуть Болгарию с 1 по 5 ноября для участия в мероприятиях Российского фонда мира и Международного славянского союза. Также он пришел в эфир «России-24», где назвал получение награды реакцией на шпионский скандал.

Указ о награждении активиста Путин подписал в мае, до того как Малинову на родине предъявили обвинения.