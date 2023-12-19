Важное 19 декабря 2023, 16:42 Путин вручил награды Героям России в Кремле Путин назвал защиту суверенитета и безопасность России целями спецоперации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская армия добьется всех поставленных целей спецоперации и защитит суверенитет и безопасность родной страны. Об этом на церемонии вручения наград Героям России объявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что участники встречи заслужили высокое звание Героев России за работу на самых сложных участках специальной военной операции и выполнение поставленных задач на передовой.

Реклама

Глава государства подчеркнул, что вся Россия гордится подвигами своих военных и продолжает в них верить.

«Вам приходится действовать в сложной боевой обстановке, преодолевать серьезные испытания. Но знаю ваш настрой, настрой всех наших бойцов и командиров. И потому уверен — всех поставленных целей мы обязательно добьемся, надежно защитим наш суверенитет и безопасность Родины», — заявил Путин.

Президент поблагодарил военных за службу, верность своему долгу и присяге.