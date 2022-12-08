Власть 08 декабря 2022, 16:16 Путин вручил медали «Золотая звезда» 12 героям России Президент Путин вручил в Кремле медали «Золотая звезда» 12 героям России РИА «Новости»

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Торжественная церемония вручения медалей «Золотая звезда» героям России прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Награды из рук президента РФ Владимира Путина получили 10 военных и два космонавта. Об этом сообщил ТАСС.

Президент вручил награды космонавтам Ивану Вагнеру и Сергею Кудь-Сверчкову. Также он присвоил им почетные звания «Летчик-космонавт Российской Федерации».

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Медали «Золотая звезда» получили полковники 929-го Государственного летно-испытательного центра Минобороны Максим Стефанов и Сергей Демьяненко, майор Борис Дудко и ефрейтор Давид Малыйкин из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

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Владимир Путин также наградил подполковника Сергея Иштуганова и лейтенанта Дениса Скакуновского из Воздушно-десантных войск, подполковника Александра Завадского из 11-го армейского корпуса Балтийского флота и капитана Павла Семенко из 14-го армейского корпуса Северного флота.

Президент вручил медали майору 10-й отдельной бригады спецназначения Южного военного округа Александру Волкову и подполковнику, начальнику оперативного управления — замначальника штаба Восточного округа войск Росгвардии Сергею Белозерову.

Обратившись к собравшимся, президент России заявил, что все получившие награды герои России на деле доказали свою преданность Родине.

«Когда вы говорите о Родине, то никогда не должны забывать, что Родина — это не просто территория. Это люди прежде всего, которых вы защищаете, — вот что такое Родина. Мы все понимаем это и все благодарны вам и вашим боевым товарищам за то, что вы делаете для Отечества», — подчеркнул Путин.

Также президент отметил, что считает всех, кто сейчас находится на передовой, настоящими героями.