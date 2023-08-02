Власть 02 августа 2023, 16:12 Путин вручил государственные награды героям СВО Президент Путин вручил в Кремле государственные награды героям спецоперации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля. Президент России Владимир Путин вручил «Золотые Звезды» героев и ордена Мужества группе участников специальной военной операции.

Перед началом церемонии глава государства обратился к военнослужащим и поблагодарил их за преданную службу стране.

Реклама

«Вы пришли на передовую с единой целью: быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны», — привела слова Путина пресс-служба Кремля.

Президент особо отметил погибших в ходе боевых действий командира мотострелковой бригады полковник Дениса Иванова и командующего штурмовой группой капитана Романа Воробьева.

«Они ушли из жизни, но ушли как герои, не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны», — подчеркнул Путин.

«Золотые Звезды» героев России президент передал вдовам погибших военных. Также героями России стали младшие лейтенанты Алексей Афанасьев и Данияр Жартанов, гвардии полковник Тимур Курилкин, командир казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олег Ликонцев, подполковник Ирек Магасумов, капитан Жумагельды Нурахметов, младший лейтенант Сергей Пятин, майор Иван Редкокашин, старший сержант Сергей Рябов, старший лейтенант Алексей Хименков.

Ордена Мужества из рук президента России получили восемь военнослужащих, прокурор ЛНР Глеб Михайлов и военный корреспондент издания Readovka Анастасия Елсукова. Во время подготовки репортажа она получила ранение при обстреле Соледара. Ее срочно эвакуировали в больницу Первомайска, где провели операцию и перевезли в Москву для продолжения лечения.