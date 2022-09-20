Путин впервые с начала СВО принял в Кремле иностранных послов | 360°

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Путин впервые с начала СВО принял в Кремле иностранных послов

Президент РФ Владимир Путин принял верительные грамоты у 24 вновь прибывших послов

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Президент России Владимир Путин принял в Кремле верительные грамоты у 24 вновь прибывших послов иностранных государств. Об этом сообщил ТАСС.

Российскому лидеру вручат грамоты послы Кипра Кипрос Йоргаллис, Новой Зеландии Сара Мари Уолш, Португалии Мария Мадалена Лобу Карвалью Фишер, Южной Кореи Чан Хо Чжин и другие. При этом Новая Зеландия, Южная Корея и еще ряд государств являются недружественными по отношению к России на данный момент.

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Путин примет и новых послов из ряда стран постсоветского пространства. Это дипломаты Вагаршак Арутюнян из Армении, Дмитрий Крутой из Белоруссии и Лилиан Дарие из Молдавии. На церемонии также присутствует посол Сербии Момчило Бабич.

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Вручение верительных грамот означает начало дипломатической карьеры нового посла в России.

Прошлая подобная церемония состоялась в декабре 2021 года, таким образом эта встреча стала первой с начала специальной военной операции на Украине.

Ранее Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества сказал, что в мировой политике и экономике происходят необратимые изменения. В ходе выступления глава государства указал на трансформацию мира.

Кремль

Владимир Путин

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