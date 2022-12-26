Важное 26 декабря 2022, 17:31 Путин впервые назначил своего зама в военно-промышленной комиссии России Президент Путин назначил зампреда СБ Медведева первым замом в военно-промышленной комиссии Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин создал должность своего первого заместителя в военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Пост займет зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.

Документ предполагает внесение изменений в положение о военно-промышленной комиссии от 10 сентября 2014 года, в ее состав и состав коллегии. Согласно указу, первый заместитель имеет право проводить заседания комиссии, если поступило такое поручение от ее председателя, а также создавать советы и рабочие группы для рассмотрения и решения вопросов, находящихся в компетенции комиссии.

Реклама

Помимо Медведева, пост в комиссии получил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. В состав коллегии органа вошли замминистра экономического развития России Максим Колесников, замминистра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (с пометкой «по согласованию») и другие.

Реклама

Указ президента вступит в силу с сегодняшнего дня.