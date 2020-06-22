Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Видео

Россия отмечает День памяти и скорби по погибшим во время Великой Отечественной войны. Президент Владимир Путин почтил память военных, которые ценой своих жизней спасли страну от завоевания. Российский лидер посетил Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду. Видео с места событий опубликовал RT.

На опубликованных кадрах видно, как под звуки оркестра Владимир Путин поправляет ленту на венке с надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». После этого во время минуты молчания российский лидер стоит, прикрыв глаза, под звуки метронома.

Как сообщил ТАСС, перед началом церемонии президент лично поприветствовал всех присутствующих там ветеранов. Каждому он пожал руку и немного с ними пообщался.

После минуты молчания ветераны и учащиеся суворовских училищ возложили к Могиле Неизвестного Солдата букеты красных гвоздик.

Сегодня Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке. В своем выступлении перед собравшимися он заявил, что для всех жителей нашей страны память о тех, кто сражался во время Великой Отечественной войны, абсолютно священна. 22 июня российский лидер назвал одной из самых драматичных дат в истории.