Власть 22 июня 2023, 12:36 Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве Президент России Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби РИА «Новости»

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Минуту молчания в День памяти и скорби президент России Владимир Путин провел около Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Видео с места показал телеканал «Россия 24».

На опубликованных кадрах видно, как российский лидер медленно подходит к стоящему около мемориала венку и, опустившись на одно колено, поправляет ленту в виде российского флага.

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Отойдя на несколько шагов назад, Путин встал и склонил голову под звуки метронома, отсчитывающего минуту молчания.

Всероссийская акция «Минута молчания» в память о погибших во время Великой Отечественной войне прошла 22 июня в 12:15. Эта дата в России названа Днем памяти и скорби. На время акции телеканалы и радиостанции транслировали звук метронома.

Закон о ежегодном проведении акции президент России Владимир Путин подписал в 2020 году. Время акции выбрали неслучайно. Именно в это время в эфире советских радиостанций в 1941 году появилось сообщение о нападении нацистской Германии.