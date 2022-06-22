Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Церемония прошла в День памяти и скорби — 22 июня.

«В 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны президент почтил память погибших в боях против немецко‑фашистских захватчиков», — сообщили на сайте Кремля.

Церемония в память о защитниках Отечества собрала ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных сил и боевых действий, участников спецоперации на Украине, военнослужащих Московского гарнизона и выпускников военных вузов.

По всей России сегодня проходит акция «Свеча памяти»: политики, общественники и простые жители возлагают цветы к мемориалам и выкладывают слово «Помним» свечами у памятников солдатам.

В Дмитровском округе Подмосковья, на Перемиловской высоте, также состоялась всероссийская акция «Огненные картины войны». Волонтеры и активисты, депутаты и молодогвардейцы составили из свечей фигуру советского солдата.

Желающие могут принять участие в акции «Свеча Памяти — онлайн» — зажечь свечу в память о жертвах войны и выложить ее фото в соцсетях, сопроводив пост хештегом #свечапамяти.