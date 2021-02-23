Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и почтил память павших воинов

Президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества почтил память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом сообщило РИА «Новости».

Путин ежегодно соблюдает традицию и приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в стране отмечается День защитника Отечества, чтобы почтить память павших воинов.

В Александровском саду в 1966 году перезахоронили перенесенный из братской могилы в Московской области прах неизвестного солдата, погибшего в Великой Отечественной войне. Позже на этом месте появился мемориал с Вечным огнем. В 1997 году у Могилы Неизвестного Солдата был установлен почетный караул. В 2009-м памятнику присвоили статус общенационального мемориала и установили стелу в честь городов воинской славы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что 23 февраля Путин будет работать в Кремле, а после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у президента запланированы непубличные рабочие встречи, несмотря на то, что в стране выходной день.

Путин ранее обратился к россиянам с поздравлениями по случаю Дня защитника Отечества. Глава государства подчеркнул, что армия и флот готовы ответить на самые сложные вызовы.