Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата 23 Февраля

Путин возложил венок из красных гвоздик к Могиле Неизвестного Солдата в центре Москвы. Цветы появились у Вечного огня в честь празднования Дня защитника Отечества.

Большой венок установили на специальной опоре перед Вечным огнем в Александровском саду. Президент России Владимир Путин подошел к цветам и расправил две атласные ленты в цветах российского триколора, которые были закреплены в середине венка. Возложение проходило под музыкальное сопровождение оркестра.

Ранее с 23 Февраля военных поздравил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких с праздником! Желаю всем счастья, благополучия, стойкости духа и новых свершений во имя Родины. Самые теплые и искренние слова благодарности хочу адресовать ветеранам Великой Отечественной войны. Доброго вам здоровья, долголетия и жизненных сил», — пожелал министр.

День защитника Отечества отмечается каждый год 23 февраля с 1922 года. Праздничные мероприятия пройдут в этот день по всей России.

Жителям столицы в этот день не очень повезло с погодой. Как обещают синоптики, в Москве будет +4 градуса тепла и может пройти мокрый снег с дождем. Погода сильно не изменится и на следующий день, 24 февраля. В этом году понедельник будет нерабочим днем.