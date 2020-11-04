Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Владимир Путин в День народного единства поучаствовал в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Он находится на Красной площади в Москве.

Путин возложил цветы к памятнику вместе с молодежными организациями страны. Об этом сообщил телеканал «Россия 24». В программе президента на 4 ноября также значится посещение Музея археологии Чудова монастыря.

Его построили на месте демонтированного четыре года назад 14-го корпуса Московского Кремля. Глава государства вместе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и курсантами первыми услышали обновленный колокольный звон курантов Спасской башни.

День народного единства стали отмечать в России в 2005 году. Этот праздник воздает дань событиям 1612 года. Тогда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков. Ополченцы 22 октября (по григорианскому календарю — 4 ноября) взяли штурмом Китай-город.

С праздником россиян поздравила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заявила, что главное цель граждан страны — это привести государство к процветанию, а также приумножить богатейшей наследие России.