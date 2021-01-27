Путин возложил цветы к обелиску Ленинграда у Кремля в годовщину снятия блокады
После возложения цветов Путин захотел посетить Музей Победы на Поклонной горе. Там президент планирует осмотреть экспозицию «Подвиг народа», которую открыли к 75-летнему юбилею Победы в Великой отечественной войне.
Интерактивный проект состоит из почти семи тысяч экспонатов. Кроме того, он включает в себя два фильма-реконструкции событий тех лет, а также несколько уникальных трехмерных панорам. Благодаря этому экспозиция помогает воссоздать историческую реальность эпохи военного времени, а также продемонстрировать вклад, который советский народ внес в победу над нацизмом.
Планируется, что Путин откроет иммерсивной онлайн-версии проекта «Подвиг народа: непокоренный Ленинград». Эта экспозиция посвящена блокаде города-героя Ленинграда, а также подвигу, который совершили его жители. Город окружили 8 сентября 1941 года — блокада продолжалась практически 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, однако окончательно снять блокаду смогли только 27 января 1944-го.
Во время осады города фашистами погибли сотни тысяч человек — по разным данным эта цифра колеблется от 400 тысяч до 1,5 миллиона жертв. Только 3% из них скончались из-за бомбежек, остальные не пережили голод.