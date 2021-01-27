Путин возложил цветы к обелиску Ленинграда у Кремля в годовщину снятия блокады

Президент России Владимир Путин возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду в Москве. 27 января 1944 года, 77 лет назад, завершилась блокада города, которая продолжалась почти 900 дней.

После возложения цветов Путин захотел посетить Музей Победы на Поклонной горе. Там президент планирует осмотреть экспозицию «Подвиг народа», которую открыли к 75-летнему юбилею Победы в Великой отечественной войне.

Интерактивный проект состоит из почти семи тысяч экспонатов. Кроме того, он включает в себя два фильма-реконструкции событий тех лет, а также несколько уникальных трехмерных панорам. Благодаря этому экспозиция помогает воссоздать историческую реальность эпохи военного времени, а также продемонстрировать вклад, который советский народ внес в победу над нацизмом.

Планируется, что Путин откроет иммерсивной онлайн-версии проекта «Подвиг народа: непокоренный Ленинград». Эта экспозиция посвящена блокаде города-героя Ленинграда, а также подвигу, который совершили его жители. Город окружили 8 сентября 1941 года — блокада продолжалась практически 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, однако окончательно снять блокаду смогли только 27 января 1944-го.

Во время осады города фашистами погибли сотни тысяч человек — по разным данным эта цифра колеблется от 400 тысяч до 1,5 миллиона жертв. Только 3% из них скончались из-за бомбежек, остальные не пережили голод.