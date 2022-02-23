Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Таким образом глава государства почтил память всех павших воинов.

Российский лидер ежегодно приезжает в Александровский сад 23 февраля. В этот день в России отмечается День защитника Отечества

«Глава государства почтил память павших воинов минутой молчания. В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли рота почетного караула и оркестр», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, во время поздравления россиян с Днем защитника Отечества Владимир Путин отметил, что сейчас Россия обладает вооружением, которому нет аналогов во всем мире. Также лидер государства добавил, что страна продолжает развивать сферу обороны. Не менее важным в этом деле, по словам Путина, является и человеческий фактор. Офицерский корпус РФ, как заявил Путин, является не только костяком, но и основой, стержнем армии и флота.