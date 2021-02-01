Путин возложил цветы к могиле Ельцина на Новодевичьем кладбище

«Что отличало Бориса Николаевича? Он никогда не боялся брать на себя ответственность. Конечно, в такие периоды истории всегда есть возможность критически посмотреть на те или иные решения. Задним числом мы все умны. А вот когда события накатываются, как снежный ком, это совсем другая ситуация. Борис Николаевич никогда не уклонялся от ответственности, которая была возложена на его плечи судьбой или Господом. Конечно, страна должна помнить о таких людях, и я помню об этом и никогда не забуду», — сказал Владимир Путин.

В понедельник, 1 февраля, отмечается юбилей — 90 лет со дня рождения Ельцина, который занимал руководящие должности с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Сегодня цветы к могиле первого президента принесла его вдова Наина Ельцина, а также работники Ельцин Центра. Не обошли вниманием церемонию также другие соратники и друзья политического деятеля.

Среди почтивших память первого президента руководитель управления делами президента в 1993–2000 годах Павел Бородин, журналист и общественный деятель Николай Сванидзе, глава «Императорского православного палестинского общества» Сергей Степашин, работавший в 1990-х годах в правительстве, а также зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.