Власть 13 января 2023, 11:51 Путин возложил цветы к гробу первого президента Башкирии Владимир Путин простился с первым президентом Башкирии Рахимовым

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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Российский лидер возложил цветы к гробу покойного. Видео опубликовал телеканал «Звезда».

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Утром 13 января Путин прилетел в Уфу и сразу направился в Государственный концертный зал «Башкортостан», где была организована церемония прощания с политиком.

На церемонии также присутствовали первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкирии Радий Хабиров.

Муртаза Рахимов скончался 11 января, ему было 88 лет. Он руководил республикой с 1990 года по 2010 год. Причиной смерти видного государственного и политического деятеля стала продолжительная болезнь.