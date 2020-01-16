Путин внес в Госдуму проект о введении должности зампредседателя Совбеза

Законопроект, предусматривающий введение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, был внесен президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение Госдумы.

Документ опубликован в баз данных нижней палаты парламента.

«Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, который входит в число постоянных членов Совета безопасности Российской Федерации, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности», — говорится в пояснительной записке.

Как уточнил «Коммерсант», кандидатуру зампреда Совбеза и его полномочия будет утверждать президент. Занимать эту должность, как и пост секретаря Совбеза, может только россиянин без иностранного гражданства. Закон вступит в силу со дня публикования в том случае, если будет принят.

Накануне Путин заявлял, что, если для создания должности потребуется изменить действующее законодательство, он попросит парламентариев о поддержке. Сегодня президент подписал указ о введении должности и назначил на нее экс-премьер РФ Дмитрия Медведева.