Путин внес в Госдуму законопроект о регулировании детских школ искусств

Президент Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента проект закона, который регулирует работу детских школ и искусств. Речь идет о тех заведениях, которые созданы для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.

Текст документа размещен в электронной базе Госдумы.

Изменения предложено внести в закон «Об образовании в Российской Федерации». Проект предполагает по-разному оценивать результаты вступительных испытаний, которые проводят при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования в области искусств. Приоритет должны отдавать более одаренным поступающим.

Минкультуры, согласно законопроекту, получила полномочия устанавливать количество студентов, которых примут в высшие учебные учреждения в сфере искусства.

На ведомство предлагают переложить создание правил работы для детских школ искусств. Минкультуры будет определять такой порядок по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, которые занимаются нормативно-правовым регулированием в сфере общего образования.