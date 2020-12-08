Путин внес в Госдуму законопроект о регулировании детских школ искусств
Текст документа размещен в электронной базе Госдумы.
Изменения предложено внести в закон «Об образовании в Российской Федерации». Проект предполагает по-разному оценивать результаты вступительных испытаний, которые проводят при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования в области искусств. Приоритет должны отдавать более одаренным поступающим.
Минкультуры, согласно законопроекту, получила полномочия устанавливать количество студентов, которых примут в высшие учебные учреждения в сфере искусства.
На ведомство предлагают переложить создание правил работы для детских школ искусств. Минкультуры будет определять такой порядок по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, которые занимаются нормативно-правовым регулированием в сфере общего образования.