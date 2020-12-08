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    08 декабря 2020, 09:23

    Путин внес в Госдуму законопроект о регулировании детских школ искусств

    Наза Салех Захи

    Президент Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента проект закона, который регулирует работу детских школ и искусств. Речь идет о тех заведениях, которые созданы для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.
    Путин внес в Госдуму законопроект о регулировании детских школ искусств

    Текст документа размещен в электронной базе Госдумы.

    Изменения предложено внести в закон «Об образовании в Российской Федерации». Проект предполагает по-разному оценивать результаты вступительных испытаний, которые проводят при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования в области искусств. Приоритет должны отдавать более одаренным поступающим.

    Минкультуры, согласно законопроекту, получила полномочия устанавливать количество студентов, которых примут в высшие учебные учреждения в сфере искусства.

    На ведомство предлагают переложить создание правил работы для детских школ искусств. Минкультуры будет определять такой порядок по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, которые занимаются нормативно-правовым регулированием в сфере общего образования.