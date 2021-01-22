Путин внес в Госдуму закон, который снимет ограничение по возрасту для части чиновников
«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — сказано в законопроекте, размещенном в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В пояснительной записке указано, что сейчас госслужащие могут работать до 65 лет. При этом возраст может быть продлен до 70 лет. При этом возникают случаи, когда наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям необходимо продлить срок службы уже после достижения этого возраста.
В документе отмечается, что принятие закона не потребует выделения дополнительных средств из бюджета. Сейчас законопроект находится на рассмотрении Госдумы. В случае его принятия он начнет действовать со дня официального опубликования.