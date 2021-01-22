Путин внес в Госдуму закон, который снимет ограничение по возрасту для части чиновников

Назначенные президентом госслужащие смогут работать на своих должностях без ограничения по возрасту. Законопроект внес на рассмотрение Госдумы лидер страны Владимир Путин.

«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — сказано в законопроекте, размещенном в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке указано, что сейчас госслужащие могут работать до 65 лет. При этом возраст может быть продлен до 70 лет. При этом возникают случаи, когда наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям необходимо продлить срок службы уже после достижения этого возраста.

В документе отмечается, что принятие закона не потребует выделения дополнительных средств из бюджета. Сейчас законопроект находится на рассмотрении Госдумы. В случае его принятия он начнет действовать со дня официального опубликования.