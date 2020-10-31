Путин внес в Госдуму проект поправок в закон о порядке формирования Совфеда

«Сегодня в Государственную думу президентом внесен очередной пакет законопроектов в целях реализации обновленных положений Конституции, который включает в себя следующие законопроекты: проект федерального закона „О порядке формирования Совета Федерации“, проект федерального закона „О внесении изменений в федеральный закон ‚О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы‘“», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

Председатель комитета Андрей Клишас пояснил, что поправки предлагают отменить ценз оседлости государственным служащим высокого ранга и сотрудникам Росгвардии, расширить перечень оснований для прекращения полномочий обеих палат парламента и запретить осужденным по статьям средней тяжести быть сенаторами на протяжении пяти лет.

Один из пунктов проекта — правила подачи заявления от бывшего президента на пост сенатора. О своем намерении экс-глава государства должен будет заявить в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий.

Как пишет «Газета.ru», глава Российского государства, согласно поправкам, сможет назначать не более 30 сенаторов. Из них не более семи смогут получить пожизненный статус.