Путин внес в Госдуму проект о праве Генпрокуратуры защищать РФ за рубежных судах

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект о праве Генпрокуратуры защищать нашу страну в судах и межгосударственных органах за рубежом, сообщил ТАСС со ссылкой на информацию нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится, что Генпрокуратура сможет защищать РФ в межгосударственных органах, иностранных и международных судах, а также иностранных и международных третейских судах. Также в приложении к документу указано, что центральный аппарат прокуратуры будет иметь право определять порядок реализации таких функций, написала «Газета.ru».

Утоняется, что этим положением предлагается дополнить закон «О прокуратуре Российской Федерации». Чтобы обеспечить представительство и защиту интересов государства в ЕСПЧ, Генпрокуратура отстаивает его интересы при рассмотрении жалоб, поданных против РФ на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод.