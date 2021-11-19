Путин внес в Госдуму поправки о повышении прожиточного минимума и МРОТ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, сообщил председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Об этом он заявил во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. Его слова процитировали «Известия». Макаров подчеркнул, что Путин внес поправки на рассмотрение 19 ноября.

«Сразу хочу сказать, это поправки в базовые законы, которые будут рассматривать наши коллеги из социального комитета. Но мы с вами прекрасно понимаем, и поручение президента — рассмотреть в рамках бюджета, что поправки в базовые законы должны быть обеспечены финансированием», — сказал он.

Ранее президент сообщил, что в федеральном бюджете на будущий год была заложена индексация прожиточного минимума в размере 2,5%. Однако Путин подчеркнул, что этого количества увеличения недостаточно, потому что показатель не соответствует инфляции, которая выросла за последние несколько месяцев.

Путин также напомнил, что в Конституции прописана норма, которая запрещает делать МРОТ ниже прожиточного минимума. За счет этого одновременно с индексацией прожиточного минимума должен вырасти и минимальный размер оплаты труда.

Сейчас величина прожиточного минимума составляет 11 653 рубля, его захотели увеличить на тысячу рублей. При этом размер МРОТ составляет 12 792 рубля — он вырастет до 13 890 рублей