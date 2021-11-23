Путин внес в ГД соглашение о создании единой ПВО России и Таджикистана

Россия и Таджикистан создадут объединенную систему ПВО двух стран. Соглашение об этом внес на ратификацию в Госдуму президент Владимир Путин.

Текст соглашения опубликован в думской электронной базе. Согласно документу, Россия и Таджикистан создадут объединенную региональную систему противовоздушной обороны. Эта система станет составной частью ПВО стран СНГ. Объединенная система позволит повысить эффективность решения задач ПВО в регионе.

Весной Путин поручил главе Минобороны Серею Шойгу подписать с Таджикистаном соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны. После этого проект прошел согласование в профильных ведомствах Таджикистана, а также получил одобрение российского правительства.

По словам Шойгу, единая система ПВО необходима для увеличения надежности охраны государственной границы в воздушном пространстве. Стороны должны будут определить отдельный район коллективной безопасности. Координацией совместных действий военных будет заниматься главнокомандующий Воздушно-космическими силами ВС России.