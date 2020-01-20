Путин внес проект закона о поправке в Конституцию в Госдуму

Президент России Владимир Путин внес проект закона о поправке в Конституцию на рассмотрение Госдумы. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ проект закона о поправке к Конституции РФ. Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева», — привело РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее рабочая группа по поправкам в Конституцию направила Путину письмо, в котором назвала определение роли и статуса Госсовета одним из ключевых вопросов. Члены рабочей группы считают, что Госсовет должен иметь самостоятельное значение и не повторять роль Совета Федерации.

Основной российский закон после изменений сохранит уважение к базовым принципам международного права. В Конституции закрепят принцип единства государственной и муниципальной властей, говорится в документе. После внесения поправок российская Конституция получит приоритет над международным законодательством.

Все изменения, которые власть решит внести в закон, вынесут на всенародное голосование. Российский президент посчитал важным узнать мнение россиян о поправках, хотя они не коснутся фундаментальных статей Конституции. Время и форму голосования пока не определили.