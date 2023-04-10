Власть 10 апреля 2023, 15:33 Путин включил Орешкина в наблюдательный совет фонда по поддержке участников СВО Помощник президента Орешкин вошел в набсовет фонда по поддержке участников СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Помощник президента России Максим Орешкин вошел в наблюдательный совет государственного фонда «Защитники Отечества», созданного для помощи участникам специальной операции на Украине. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

«Включить в состав наблюдательного совета государственного фонда поддержки участников специальной операции Максима Орешкина», — указали в документе.

Реклама

Возглавил наблюдательный совет первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, его заместителем стала вице-премьер Татьяна Голикова.

Всего в структуру вошли свыше 30 человек, среди них — министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр спорта Олег Матыцин и глава Минтруда Антон Котяков.

Фонд создали 3 апреля, его целями являются поддержка в сопровождении бывших военных и оказании им помощи в трудоустройстве, переобучении и ресоциализации, писал RT.