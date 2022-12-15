Власть 15 декабря 2022, 18:42 Путин включил Львову-Белову в попечительский совет «Круга добра» Президент Путин исключил из совета «Круга добра» Хаматову и Раппопорт РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин включил в состав попечительского совета фонда «Круг добра» детского омбудсмена Марию Львову-Белову. Указ опубликовали на портале официальной правовой информации.

В состав попечительского совета включили также космонавта Олега Новицкого и советского хоккеиста, депутата Госдумы Владислава Третьяка.

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Решением президента исключили четырех человек. Это уехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова, глава благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина, заслуженный врач России Лариса Фечина и актриса Ксения Раппопорт.

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Последняя осудила проведение спецоперации и покинула РФ, сообщило РИА ФАН. Журналисты напомнили, что актриса переехала в Италию. Авторы статьи отметили, что артистка потребовала оплатить проживание в Санкт-Петербурге во время работы в Мариинском театре — несмотря на то, что у нее есть квартира в северной столице.

Ранее Путин призвал расширить полномочия фонда «Круг добра» — организация помогает больным детям. Президент предложил увеличить возраст пациентов с 18 до 19 лет.