Путин включил лидера ЛДПР Слуцкого в состав Госсовета

Глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий вошел в состав Госсовета. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Включить в состав [Государственного] совета Слуцкого Леонида Эдуардовича — руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации», — написали авторы документа.

Кроме того, они уточнили название должностей глав некоторых регионов. В частности, согласно указу республикой Татарстан теперь руководит глава региона. Ранее должность Рустама Минниханова называлась «президент». Подобные изменения постигли глав Липецкой области, республики Хакасия и Краснодарского края.

Слуцкий занял пост председателя ЛДПР после смерти предыдущего лидера партии — Владимира Жириновского. Он умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. На новый пост Слуцкого избрали 27 мая во время внеочередного съезда высшего совета ЛДПР. Об этом сообщил RT.