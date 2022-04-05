Путин веско ответил на угрозы Запада о национализации энергоактивов РФ

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления официальных лиц на Западе о возможной национализации некоторых активов России в энергетической сфере. Глава государства назвал такое решение «обоюдоострым оружием», написал ТАСС.

«Так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», — подчеркнул Путин, выступая на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.

Президент также отметил, что Запад пытается перекинуть на Россию собственные ошибки в экономической сфере и решить их за счет РФ. Путин добавил, что именно ошибки развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире — а в последнее время, в свете антироссийских санкций, ситуация только усугубляется.

На том же совещании президент России констатировал, что стране придется рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж. В особенности это коснется недружественных стран. По словам Путина, российский рынок по основным направлениям обеспечен собственными продуктами питания.