Путин велел проверить перечень заболеваний, разрешающих освободить заключенного

Необходимо проверить перечень смертельных заболеваний, которые разрешают освобождать заключенных из мест лишения свободы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Такое заявление он сделал во время заседания СПЧ. Слова президента процитировал «Интерфакс».

«Нужно посмотреть на этот перечень заболеваний для возможного освобождения из мест лишения свободы. Согласен с вами. Надо внимательно посмотреть», — сказал Путин.

Он также уделил внимание заявлению члена Совета по правам человека: тот отметил, что сейчас поступает много сообщений от осужденных, которых приговорили к «лишению свободы на основании показаний, которые другие лица, отбывающие наказание, дали под угрозой пыток или под пытками».

Председатель «Комитета за гражданские права» Андрей Бабушкин пояснил, что выглядит подозрительно, когда заключенный спустя 15 лет тюрьмы решает дать показания, сообщив о причастности к преступлению какого-либо человека. Он попросил Генпрокуратуру «обобщить информацию по таким лицам» и провести по каждому случаю тщательную проверку.

Президент согласился, что к таким показаниям надо относиться аккуратно и обязательно их проверять.

«Здесь единственное, что можно сделать, это еще раз обратить внимание Генпрокуратуры, обещаю, я это сделаю», — заключил он.