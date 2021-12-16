Путин велел бороться с необоснованным подорожанием школьного питания

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос создания комплексов детского питания. При этом он подчеркнул важность соблюдения норм законодательства о контрактной системе, которые действуют сейчас. Такое поручение российский лидер дал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

«Тема бесплатного питания в школах — есть идея — создавать комплексы, от поля, что называется, до стола, до тарелки», — привело РИА «Новости» слова главы государства.

В развитие таких комплексов, как отметил Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ), будет вкладывать средства бизнес.

«Они должны быть уверены в том, что их инвестиции потом окупятся. И здесь есть некоторые противоречия с ФЗ-44, потому что нужно в соответствии с ФЗ-44, проводить конкурсные процедуры каждый раз», — пояснил Путин.

Обращаясь к Решетникову, Путин попросил подумать о возможности совмещения этой задачи и сохранения инструментов борьбы с необоснованным повышением цен.

Свыше четырех миллиардов рублей планируют выделить на горячее питание учеников младших классов Подмосковья в 2022 году. При этом особое внимание уделят контролю качества еды. Эту сумму направят именно на бесплатное горячее питание, отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Часть денег будет взята из областного бюджета, а оставшиеся средства — из федерального.