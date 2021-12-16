Путин велел бороться с необоснованным подорожанием школьного питания
Путин поручил главе Минэкономразвития Решетникову проработать вопрос создания комплексов детского питания
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос создания комплексов детского питания. При этом он подчеркнул важность соблюдения норм законодательства о контрактной системе, которые действуют сейчас. Такое поручение российский лидер дал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.
«Тема бесплатного питания в школах — есть идея — создавать комплексы, от поля, что называется, до стола, до тарелки», — привело РИА «Новости» слова главы государства.
В развитие таких комплексов, как отметил Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ), будет вкладывать средства бизнес.
«Они должны быть уверены в том, что их инвестиции потом окупятся. И здесь есть некоторые противоречия с ФЗ-44, потому что нужно в соответствии с ФЗ-44, проводить конкурсные процедуры каждый раз», — пояснил Путин.
Обращаясь к Решетникову, Путин попросил подумать о возможности совмещения этой задачи и сохранения инструментов борьбы с необоснованным повышением цен.
Свыше четырех миллиардов рублей планируют выделить на горячее питание учеников младших классов Подмосковья в 2022 году. При этом особое внимание уделят контролю качества еды. Эту сумму направят именно на бесплатное горячее питание, отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Часть денег будет взята из областного бюджета, а оставшиеся средства — из федерального.