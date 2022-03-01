Путин в телефонном разговоре с Мадуро назвал цель спецоперации

Переговоры по телефону провел президент России Владимир Путин с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. В ходе беседы российский лидер рассказал о целях проведения специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что дал приказ о проведении специальной операции для защиты мирного населения Донбасса, признания Киевом независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также российского суверенитета над Крымом.

Кроме того, проведение спецоперации обеспечит демилитаризацию и денацификацию соседней страны, а также ее нейтральный и безъядерный статус.

Президент Венесуэлы заявил о поддержке действий России и осудил поведение США и НАТО, особо отметив кампанию по лжи и дезинформации, которую они развернули.

Лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего наращивания стратегического партнерства и реализацию уже начатых совместных проектов. Они договорились продолжить контакты между Россией и Венесуэлой на различных уровнях.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Соответствующий приказ дал президент Владимир Путин после обращения глав донбасских республик с просьбой о защите. Министерство обороны России отметило, что удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины, что не несет угрозы для гражданского населения.