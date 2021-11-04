Путин в Севастополе возложил цветы к мемориалу, посвященному окончанию Гражданской войны

Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы в Севастополе к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны. Об этом сообщило РИА «Новости».

В церемонии также приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев и полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов, а также представители традиционных конфессий и национальных общественных объединений Крыма, курсанты и юнармейцы.

Позже глава государства из Севастополя в режиме видеоконференции примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. На этой встрече будет утвержден пакет важных документов. Также будут обсуждаться обновленная Военная доктрина и Концепция миграционной политики.

Монумент посвящен 100-летию окончания Гражданской войны в России в период с 1917 по 1922 год. Он был открыт в Севастополе в апреле. Мемориал расположен на побережье Карантинной бухты, оттуда открывается вид на Херсонес Таврический и Свято-Владимирский собор.